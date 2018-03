«Correte c'è gente incastrata tra le lamiere delle auto», ma è una bufala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Due ambulanze della Croce azzurra e della Croce Verde, due auto mediche, carabinieri, polizia e pompieri arrivati a Salvano, vicino al campo sportivo, per una segnalazione di un grave incidente stradale con persone incastrare tra le lamiere. L’imponente macchia dei soccorsi però una volta arrivata sul posto non ha trovato nessun incidente. E’ stata insomma una falsa segnalazione, qualcuno si è divertito a far scattare l’allarme. Uno scherzo di pessimo gusto di qualcuno che si è stupidamente divertito alle spalle delle forze dell’ordine e dei volontari dei soccorsi facendo scattare un allarme che poteva sottrarre eventuali altri interventi d’emergenza. Ascoltati, a Salvano, alcuni residenti che incuriositi da tanto allarme erano scesi in strada. Nulla. Morale della favola, i soccorritori, dopo l’intervento, sono rientrati con il ‘codice annullato’. Ma la storia non finisce qui perchè i carabinieri hanno avviato indagini sui tabulati delle telefonate ricevute per cercare di incastrare l’anonimo che ha fatto scattare un inutile allarme.