Acciuffato il ladro seriale, nel mirino le auto in sosta: finisce nei guai anche per le carte di credito sparite

FERMO - Acciuffato il ladro delle automobili. Aveva colpito in serie le vetture in sosta, l’uomo individuato dai carabinieri dopo prolungate indagini, effettuate per dare un volto all’autore di ripetuti furti tra marzo ed aprile, concentrati soprattutto nella zona costiera. Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio, Monte Urano, ma anche Mogliano ed altri centri del Maceratese, aveva svariato su numerosi comuni il malvivente.

I bersagli

In diversi casi, i bersagli erano auto lasciate in sosta da cittadini che praticavano jogging in qualche area verde nelle vicinanze. I militari di Fermo, coordinati dal luogotenente Andrea Giannessi, hanno coordinato le ricerche, fino a stringere il cerchio intorno al responsabile. Un contributo determinante è arrivato dai colleghi della caserma di Sant’Elpidio a Mare del comandante Massimiliano Carrino e da quella di Monte Urano guidata dal parigrado Caragiuli. Preziosi i contributi di video e tabulati telefonici, che hanno fatto convergere le indagini verso il ladro. La Procura della Repubblica ha condiviso i risultati del lavoro svolto dall’Arma, chiedendo al Gip del tribunale di Fermo la custodia cautelare. Sabato mattina è scattata l’operazione per fermare l’autore dei furti. I carabinieri fermani, insieme a quelli di Falerone, hanno dato esecuzione agli arresti domiciliari nei confronti di un trentenne di origini pugliesi, residente nel Comune della media Valtenna. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine. Le divise lo hanno trovato in casa e tratto in arresto. La contestazione è quella di furto aggravato su auto in sosta, indebito utilizzo di carte di credito e pagamento, ricettazione continuata, porto di oggetti atti ad offendere. Le indagini hanno consentito anche di recuperare una parte della refurtiva, che è stata prontamente resituita ai proprietari. Il ladro ora resterà ai domiciliari in attesa di giudizio.

Il bilancio

Un’altra brillante operazione, quella messa a segno dai carabinieri del comando provinciale di Fermo, che ha consentito di individuare l’autore dei furti in serie e, verosimilmente, di prevenire altre azioni criminose dello stesso genere che nel cuore della stagione estiva avrebbero potuto ripetersi con frequenza.

