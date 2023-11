FERMO - Andrà a sentenza il prossimo 24 novembre, il processo nei confronti del management dell’ex Banca di credito cooperativo del Fermano, fusa nel 2017 con la Bcc di Ripatransone. All’ultima udienza gli imputati hanno conquistato un punto importante, anche se non decisivo, dato che il Pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione per tutti. Ha ribadito la richiesta di condanna invece la Banca d’Italia, costituitasi parte civile. Da vedere ora se il collegio penale del tribunale di Fermo confermerà l’orientamento dell’accusa.



I reati



Gli imputati devono rispondere di falso in bilancio, violazioni del testo unico bancario ed irregolarità delle deleghe assembleari. Un’inchiesta partita dalla denuncia formulata nel 2016 da un ex socio, che aveva contestato deleghe irregolari per la rappresentanza in alcune assemblee della banca. L’indagine della Procura della Repubblica ha poi interessato i bilanci e le modalità di erogazione del credito, ipotizzando in particolare irregolarità e falsi relativi agli esercizi nel triennio 2014-16. Avevano chiesto di costituirsi parte civile nel processo 27 ex soci della Bcc del Fermano. Cinque di loro avevano poi fatto retromarcia e formalizzato la revoca. Gli altri 22 sono stati estromessi a maggio dell’anno scorso dal procedimento. A difendere gli ex amministratori e soci della Bcc del Fermano gli avvocati Francesco De Minicis, Savino Piattoni, Fulvia Bravi, Daniele Cardinali, Matteo Restuccia, Pierfrancesco Torresi, Ilaria Teodori, Filippo Polisena, Luigi Recchioni, Leonardo Bochicchio, Stefano Chiodini, Anna Indiveri, Villeado Craia, Michele Andreano e Fabio Freddi. «Attendiamo con fiducia la sentenza – commenta l’avvocato De Minicis – Senza dubbio la richiesta di assoluzione formulata dal pubblico ministero, a cui si sono associati i legali della difesa, è un buon viatico verso un esito positivo di questa vicenda, in cui sin dall’inizio abbiamo evidenziato l’infondatezza delle accuse e la condotta corretta da parte degli imputati coinvolti».