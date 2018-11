Evita il branco ma centra â€‹un cinghiale: gravi danni all'automobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Centra in pieno un cinghiale ma evita il branco sbucato dal buio. Attimi di paura per un automobilista sulla strada provinciale tra Piane di Falerone e Monte Vidon Corrado. L’investimento si è verificato mercoledì all’ora di cena, strada praticamente buia, una decina di cinghiali all’improvviso dalla campagna si sono immessi sulla strada provocando l’incidente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. L’uomo al volante di una Kia non è rimasto ferito, ma la vettura è rimasta danneggiata dall’impatto con l’animale selvatico. Purtroppo questo genere di incidenti comincia a verificarsi con una certa frequenza e preoccupa quando branchi di cinghiali si avvistano a valle.