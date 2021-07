Maxischermi e divieti, stoppata anche la vendita di alcol: sale la febbre azzurra per la finale degli Europei

FERMO Adrenalina, voglia di vivere una notte magica in compagnia, di passare due ore col fiato sospeso e si spera, al triplice fischio, gioire insieme. Dall’altro versante della medaglia, il rischio di assembramenti e disordini, il timore di servire un assist ai contagi. La lunga domenica sportiva fino alla finalissima di Wembley tra Italia e Inghilterra unisce ogni piazza del Belpaese e la provincia fermana non è da meno.



Le scelte

Sono diversi i punti di ritrovo allestiti da Comuni e associazioni nei diversi centri, per chi vuole assaporare questo attesissimo appuntamento in compagnia. Due le postazioni al capoluogo, dove è stata spostata l’iniziativa Summer dinner e sarà allestito un maxischermo in piazza del Popolo. Stessa cosa sulla costa, dove si potrà seguire le gesta degli Azzurri in piazza Bresca a Lido. Un appuntamento organizzato dall’associazione Mylido, dal locale centro sociale e insieme al Caffè Lumiere. A Sant’Elpidio a Mare, come per tutte le gare dall’inizio dell’Europeo, si tifa in piazza Matteotti, con lo schermo gigante ai piedi del palazzo municipale, allestito dall’Inter Club in collaborazione col Comune. Anche qui, posti distanziati ed accesso limitato. A Montegiorgio, dove da venerdì sera si sono tinte di tricolore anche la pareti della chiesa di San Francesco, ci saranno due proiezioni, al parco della chiesa di San Paolo, da parte dell’omonimo comitato festeggiamenti, e aall’ippodromo a Piane. E ancora, luoghi di ritrovo sono previsti a Montappone all’impianto sportivo Europa, all’impianto sportivo Peter Pan a Massa Fermana e, sulla costa, all’ex Platano Verde di Pedaso; senza contare la miriade di bar, ristoranti e locali che, spesso facendo rete tra esercizi confinanti, hanno unito le forze per allestire spazi per la visione all’aperto. Attenzione però agli eccessi, anche perché i controlli non mancheranno. Il Comitato provinciale per la sicurezza pubblica, riunitosi in vista della finale, ha previsto particolare attenzione e presidio dei luoghi più affollati.



I sindaci

Occhi puntati in particolare su Fermo, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, che hanno emesso una specifica ordinanza, che vieta, dalle 23 alle 5 di lunedì mattina, la vendita d’asporto di alcolici, bottiglie e contenitori di vetro. Si potrà consumare solo dentro i locali o nelle loro adiacenze. Sarà vietato nella notte di trasportare e consumare bottiglie e contenitori di vetro e metallo per le vie pubbliche dei tre centri. È stata richiesta piena collaborazione delle polizie locali per garantire servizi specifici.

