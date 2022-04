Cavalcata dell'Assunta, programma più ricco: l’evento è già in rampa di lancio

FERMO - Tutta Fermo, o quasi, riassunta nello spazio della Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano che ha chiuso i battenti ieri. C’era la sala del Mappamondo in una gigantografia. Ci sono state le bellezze museali. Ci sono stati anche gli eventi passati e quelli futuri. E c’è stata la Cavalcata dell’Assunta, che porta in alto il nome di Fermo. Con tanto di presentazione del lavoro di rete da parte di Turismarche con Andrea Marsili, e il lancio del Grand Tour delle Marche di Tipicità.

A mettere in evidenza quanto di bello c’è da vedere e da fare in città è stato il sindaco Paolo Calcinaro, che ha ricordato iniziative che segnano la ripartenza di turismo e cultura, di voglia di socialità e di muoversi per conoscere, vedere, ammirare i luoghi. Ha parlato di eventi e proposte a 360 gradi, non solo di quello che sta per arrivare: il Natale, innanzitutto, ma poi anche tutto il lavoro che si cerca di fare per la destagionalizzazione.



“Fermo e il distretto turistico del Fermano: itinerari emozionanti alla scoperta del cuore delle Marche”, questo il titolo dell’incontro che ha visto la città protagonista alla Bit. Ricordando gli eventi che ci sono stati (dopo Tozzi e Raf, Fiorello e Baglioni, l’ultimo Samuele Bersani), citando quelli futuri: Elisa in piazza del Popolo, Manuel Agnelli e Drusilla Foer a Villa Vitali, il Jova beach Party a Lido per ben due giorni. I musei, il teatro, il Rubens tornato da poco “a casa sua”. E ancora, per l’arte, anche la mostra nazionale, curata da Vittorio Sgarbi e Stefano Papetti, che vedrà a luglio, dopo Lucca, ancora protagonista il Rubens.

Parli di estate e non si può non parlare di Cavalcata: l’evento che è molto di più che una rievocazione, qualcosa a cui i fermani sono legati e che a fine luglio organizzerà un evento che rievocherà l’ingresso in città di Bianca Maria Visconti, moglie di Francesco Sforza. Ad annunciarlo il regista della Cavalcata, Adolfo Leoni. Incontri che sono stati seguiti da curiosi, a farsi i selfie davanti al mappamondo di carta, in questo caso in versione manifesto, da chi invece era collegato a distanza, con la Cavalcata entrata a far parte delle Medieval city. Presenti anche i consiglieri regionali Marco Marinangeli e Andrea Putzu.

