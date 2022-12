Fermo, esplosione in un capanno: paura per un giovane trasportato in eliambulanza all'ospedale

FERMO- Attimi di paura quest'oggi (27 dicembre) poco prima delle 13 quando si è registrata un'esplosione all'interno di un capanno in acciaio e legno nel Comune di Montefortino in contrada Vetice.

L'intervento dell'eliambulanza

Sul posto di sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco di Fermo per la messa in sicurezza. All'interno del capanno era presente un ragazzo che, ferito (ustioni nella parte alta del torace e al viso), è stato trasportato all'ospedale di Torrette in eliambulanza. Nell’esplosione una parete ed il tetto, in legno e perlinato, sono state espulse dalla struttura. Sul fatto indagano i carabinieri.