Rapina a Lido Tre Archi Edicolante minacciato con una siringa dal bandito

FERMO - Ancora un’emergenza a Lido Tre Archi dove, intorno alle 20.30, è stata commessa una rapina ai danni dell’edicola gestita da Doriano Camilli che si trova in via Nenni. Un uomo è entrato minacciando il titolare con una siringa dicendo che era infetta e che l’avrebbe colpito se non gli avesse consegnato l’incasso.Il commerciante è stato costretto a dargli i soldi che aveva in cassa che dovrebbero ammontare a circa 200-300 euro. Sul posto il personale della questura che ha subito avviato le indagini. Si dovrebbe trattare di un tossicodipendente della zona riconoscibile anche grazie a un particolare tatuaggio.