Fermo e la Fermana piangono â€‹la scomparsa di Paolo Belleggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Fermo, la Fermana e il calcio marchigiano in lutto. Proprio nel giorno della festa in cui si ricorderà la promozione della squadra canarina in serie B che tra i tanti artefici aveva anche e soprattutto lui, si è spento a 79 anni Paolo Belleggia. Persona squisita, dalla grane disponibilità si è fatto apprezzare da tutto: nel suo curriculum cinque campionati vinti ma anche una forte impronta da imprenditore in tutto il contesto fermano. Le sue condizioni di salute si erano aggravate dopo l'intervento di un anno fa.