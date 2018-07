In due sfiorano il jackpot ma si consolano con i "5" che valgono 14mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Non c’è il colpo grosso del jackpot milionario, sfiorato per un solo numero, ma due anonimi giocatori possono comunque festeggiare.Sono stati infatti due i “5” colti al SuperEnalotto: Le schedine vincenti sono state convalidate a Civitanova Marche (Macerata, Bar Fontana in via Belfiore 13) e Piane (Fermo, Tabacchi Rivendita N.5 in via Faleriense Est 8). Il Jackpot adesso vale 9,2 milioni di euro. Entrambi i giocatori hanno vinto circa 14mila euro.L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre nelle Marche, fa sapere Agipronews, il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9agosto del 2000.