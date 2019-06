Due persone in overdose in poche ore: è allarme per la "partita killer" di eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Due vite recuperate sull’orlo del baratro. Solo il tempestivo intervento del 118 a salvare due persone in overdose, con il timore che circoli una partita di droga particolarmente pericolosa e che gli episodi possano ripetersi. Due casi quasi identici, quelli registrati domenica sera nel fermano, tra costa ed entroterra. Nel giro di qualche ora, le pubbliche assistenze sono state chiamate a delicati interventi, entrambi per fortuna perfettamente riusciti, che sono riusciti a salvare in extremis due giovani in overdose. Il primo caso nel pieno centro di Porto San Giorgio, dietro il circolo tennis, a due passi dal lungomare. E’ stato un passante ad accorgersi di una persona stesa, esanime, dando subito l’allarme al 118. Qualche ora più tardi, un’altra chiamata, un’altra giovane vita, stavolta una ragazza, ridotta in condizioni disperate dalla droga. E’ successo a Magliano di Tenna. Stesso copione: la chiamata da parte di una persona che transita in zona ed avvista una persona esanime. Due interventi che destano impressione ed allarme.