Altre due notti di lavori sull’autostrada A14: la prima chiusura stasera alle 22

FERMO - Lavori di rifacimento del manto stradale: è questo il motivo della chiusura per due notti del tratto autostradale dell’A14 tra Porto Sant’Elpidio e Fermo-Porto San Giorgio in entrambe le direzioni. Traffico interdetto da oggi, scrive Autostrade in una nota, «in orario notturno, nelle due notti consecutive con orario 22-6». Per chi viaggia in direzione sud è prevista l’uscita obbligatoria a Porto Sant’Elpidio, la prosecuzione sulla Statale Adriatica, fino al rientro in A14 al casello di Porto San Giorgio. Quest’ultimo, invece, è l’uscita obbligatoria per chi viaggia in direzione nord: anche qui il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria, fino al rientro in A14 al casello di Porto Sant’Elpidio.



Nel frattempo rimangono le due deviazioni di carreggiata nel tratto tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. La misura è stata prevista per i lavori di ammodernamento della galleria Porto San Giorgio vicino al casello. In direzione di Pescara lo scambio di carreggiata è in corrispondenza del tratto all’altezza dei giunti del viadotto Tenna. Rimane anche lo scambio di carreggiata nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, in direzione Ancona, per l’ammodernamento della galleria Pedaso e tra Pedaso e Grottammare, verso sud, per i lavori nelle cinque gallerie del tratto autostradale.

Ciò comporterà sicuramente disagi al traffico veicolare in autostrada che, finora, non hanno causato le grosse difficoltà sulla strada statale Adriatica che si erano viste nei mesi scorsi. Ad ogni modo Aspi ha diramato il bollettino di previsioni del traffico per questa settimana, valido fino al prossimo venerdì, nel tratto compreso tra Pedaso e Pescara sud. Bollino rosso verso nord e giallo verso sud: questo si stima per la mattinata di oggi, e per il pomeriggio condizioni simili. Sempre giallo sia verso nord che verso sud nelle giornate da martedì a venerdì, dove a trasformarsi in rosso sono le previsioni di traffico verso sud nel pomeriggio di venerdì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA