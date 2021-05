Un ragazzo muore in casa, l'altro all'ospedale: giallo in un appartamento del centro

FERMO - Due giovani nordafricani di 20 anni sono morti nella notte. Erano in un appartamento in corso Cavour a Fermo. La tragedia poco dopo le ore 23. Sul posto i soccorritori e i vigili del fuoco, chiamati per l’apertura della porta. Uno dei due ragazzi è morto nell'appartamento, l'altro, un egiziano, poco dopo essere stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Murri.

Sul caso indaga la polizia che ha effettuato un primo sopralluogo. Si indaga nel mondo della tossicodipendenza ma per ora non emergono informazioni ufficiali sui motivi del due decessi. Aperta un'inchiesta in Procura a Fermo su quanto avvenuto.

