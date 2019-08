Due ladre e una minore fermate ​senza patente nell'auto "fantasma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Tre donne fermate dalla stradale, sarebbero di etnia Rom, una è minorenne e le altre due sono ladre plurime. Viaggiavano senza patente su un'auto che non poteva circolare. Sono dell’Est Europa e sono state fermate mercoledì pomeriggio dalla Polizia Stradale di Fermo.Le due maggiorenni erano facce ben note alle divise per i ripetuti furti che avevano commesso e per i quali erano state ripetutamente denunciate. Erano su un’auto radiata dal pubblico registro automobilistico che doveva essere demolita. Sulla signora al volante senza patente pendeva anche un ordine di carcerazione emanato dal Gip di Firenze: e ora è nel carcere di Castrogno a Teramo. Le due romene a piede libero, ricercate per i numerosi precedenti penali, sono state fermate ieri pomeriggio, erano in viaggio con la minore a bordo di una Chevrolet Kalos.