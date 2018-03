Aveva in casa capsule di medicinali piene di droga e una pistola, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - A seguito di alcune segnalazioni inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti in alcune zone di Fermo e Porto San Giorgio, gli agenti del ommissariato di Fermo hanno avviato indagini predisponendo alcuni appostamenti che hann oportato all’arresto in flagranza di reato di un insospettabile fermano, T.M. 38 anni con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente.A seguito di una perquisizione presso il domicilio dell'uomo è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente già confezionata per la vendita, tra cui numerose buste con marijuana, eroina e cocaina, nonché sostanze e materiale destinato al taglio e al confezionamento. La drohga è stata era occultata all’interno di capsule solubili destinate a contenere medicinali di vario genere opportunatamente svuotati del contenuto originale e riempiti di eroina o cocaina proprio per eludere eventuali controlli.Durante la perquisizione gli investigatori della polizia hanno trovato anche una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa. L'uomo è stato pertanto arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e nonché per il possesso di arma da fuoco illegale e messo a disposizione della A.G. che dopo la convalida del fermo ha disposto la misura cautelare ai domiciliari.