Droga e furti piaghe dell’estate. ​Malviventi in azione lungo tutto l’arenile fermano dove da sotto gli ombrelloni ormai sparisce di tutto

FERMO - Proseguono i controlli delle forze dell’ordine a Lido Tre Archi negli appartamenti sgomberati e chiusi per evitare nuove intrusioni. Ma i controlli sono concentrati anche e soprattutto sullo spaccio di droga, una piaga che affligge tutta la costa fermana. L’attività di questi giorni fa capire anche quanti senza fissa dimora, irregolari, sono nel quartiere rivierasco fermano, diversi alias, senza documenti e a zonzo sul territorio.



Le verifiche nei locali e in strada con posti di controllo della squadra mobile, la volante e la scientifica con il reparto prevenzione crimine di Pescara e l’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno portato a identificare decine di persone anche appiedate o in bicicletta. La parola d’ordine è prevenzione e in questo senso l’attività di monitoraggio e controllo non conosce sosta nemmeno dopo il lungo ponte di Ferragosto. Carabinieri e polizia sono sul campo ormai da settimane e va detto che i risultati ci sono se è vero che questa è forse una delle prime stagioni estive dove i reati sembrano essere diminuiti, sopratutto i furti nelle abitazioni che nei mesi scorsi invece hanno prodotto un vero allarme sociale. Ma se è vero che i furti nelle case sono di molto scesi è altrettanto vero che l’attività principale dei delinquenti si è trasferita in spiaggia dove nelle ultime settimane si è registrata una impennata di furti sotto gli ombrelloni, dove ormai sparisce di tutto. In spiaggia vanno a ruba borse, portafogli, infradito e cellulari. Le forze dell’ordine faticano a stare dietro ai ladri nonostante le pattuglie siano in giro giorno e notte. Insomma la riviera fermana vive un’estate non facile sul fronte sicurezza. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni e si concentreranno oltre che sui furti anche sullo spaccio di droga che resta una delle note dolenti della costa dove si smercia di tutto e dove si registra anche un preoccupante aumento di minori che fanno uso di stupefacenti.

