Droga come caramelle, importanti sequestri nel fermano: 5 denunce a seguito dei controlli serrati

FERMO- 13 posti di blocco, 27 multe per violazioni al codice della strada, 166 auto controllate, 2 sequestri di veicoli ma soprattutto 5 denunciati e circa 70 grammi di droga sequestrati tra cannabinoidi, cocaina ed eroina. E' il bilancio dei controlli serrati svolti nel pomeriggio di ieri (17 marzo) da parte della Questura di Fermo a seguito delle numerose segnalazioni arrivate per quel che concerne le zone di Lido Tre Archi, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio.

LEGGI ANCHE: Ancona, ancora un colpo al traffico di droga: arrestato un 44enne con 175 grammi di hashish e marijuana

Droga come caramelle

A Porto Sant’Elpidio, nei pressi della stazione, sono stati bloccati due cittadini di origine straniera trovati in possesso di hashish per uso personale ed entrambi sanzionati. A Lido Tre Archi, in particolare nei palazzi R14 e R15 di via Togliatti già attenzionati, sono stati trovati e sequestrati circa 60 grammi tra marijuana, eroina, cocaina ed hashish conservata in confezioni metalliche di caramelle. Nella stessa serata i controlli sono continuati a Porto San Giorgio con il ritrovamento, in stazione, di hashish per uso personale nel giubbotto di un giovane di San Benedetto del Tronto. I controlli antidroga sono proseguiti anche nei confronti dei passeggeri dei pullman con riscontro positivo verso un giovane trovato in possesso di marijuana e sanzionato.