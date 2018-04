Nascondevano 900 grammi di marijuana, padre arrestato denunciato il figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Nel primo pomeriggio di ieri, personale della Sezione Anticrimine del Commissariato della Polizia di Stato di Fermo, ha eseguito con l’ausilio del cane Wally del reparto cinofili di Ancona , una perquisizione domiciliare richiesta alla Procura e finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti. Il blitz ha portato di rinvenire e sequestrare 902 grammi di marijuana e uno di cocaina, oltre a bilancini di precisione, sostanza da taglio e vario materiale per il confezionamento. La droga era di F.G. anni 55 del Fermano e del figlio F.D di 33 anni .Il padre è stato tratto in arresto e rinchiuso presso la casa circondariale di Fermo mentre il figlio è stato denunciato in stato di libertà.