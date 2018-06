Fermati con 1,2 chili di hashish nell'auto, due arresti della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Continuano i controlli interforze a Lido Tre Archi, quartiere considerato a rischio per quanto riguarda prostituzione e spaccio di droga. Posti di blocco e presenza di pattuglie in borghese potenziate in queste settimane, anche in vista dell’inizio della stagione estiva. E’ proprio nell’ambito di uno di questi controlli che è stata fermata mercoledì sera una Volkswagen Golf a bordo della quale c’erano due giovani, uno di 41 anni di Camerino e l’altro di 33 anni di Fermo.Alla vista dei poliziotti, i due avrebbero manifestato un comportamento sospetto al punto da spingere gli agenti a controllare l’interno dell’auto dove effettivamente, neppure troppo nascosto, sul sedile posteriore, è stato rinvenuto un pacchetto con dentro 1,2 chili di hashish. Secondo una prima ricostruzione i due, che sono stati poi arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, erano arrivati poco prima a Lido Tre Archi mentre è da chiarire la provenienza della sostanza.