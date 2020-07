Droga, finisce in manette una donna di 40 anni. Sequestrate 62 dosi di eroina confezionate e pronte per essere vendute

FERMO - In tutto 62 dosi di eroina già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Destinate ai giovani della movida nelle notti brave lungo la costa fermana e maceratese. Individuato dagli uomini della questura di Fermo un laboratorio clandestino di preparazione della droga in un appartamento del litorale fermano.





Gli involucri

Le dosi, conservate in involucri termosaldati all’interno di una scatola di medicinali, si trovavano nascoste nella camera da letto della casa, chiusa a chiave. In manette una donna italiana, quarantenne, con diversi precedenti legati al mondo degli stupefacenti. Una scoperta a cui si è arrivati a seguito di indagini articolate, condotte dagli uomini della Divisione Anticrimine in collaborazione con gli agenti della squadra mobile della questura di Fermo. Tutto è partito da una serie di appostamenti presso un condominio del litorale da parte della polizia di Stato, insospettita da uno strano via vai all’interno dello stabile. Seguendo un uomo, già noto alle forze dell’ordine come tossicodipendente, gli agenti sono riusciti a individuare l’appartamento dello spaccio.



Il materiale

Domenica mattina il blitz che ha portato all’arresto della donna. Oltre alle 62 dosi di eroina, gli uomini della questura hanno individuato anche un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente. Ritrovata inoltre la somma contante di 200 euro, provento dell’attività di spaccio. Rinvenuti nell’appartamento diversi oggetti di valore, soprattutto smartphone, probabili pegni lasciati dagli acquirenti in cambio della cessione della droga. Sugli oggetti sequestrati sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della procura, che sta indagando, inoltre, sulla presenza di eventuali complici.



Gli accertamenti

Le indagini, fanno sapere dalla questura di Fermo, sono tutt’altro che chiuse. La quarantenne fermata, intanto, è stata condotta presso il carcere femminile di Pesaro. Non solo eroina. Sempre nella giornata di domenica gli agenti della questura di Fermo hanno sequestrano diversi grammi di marijuana, oltre sei, trovati addosso a un noto tossicodipendente della zona. L’uomo è immediatamente stato segnalato alla prefettura di Fermo.

