Dormono davanti ai negozi chiusi: indignazione sui social per i bivacchi

FERMO - Sdraiati a terra, scalzi. Hanno scelto il marciapiede di via Diaz per una pennichella. Lunedì pomeriggio, al momento di riaprire i negozi, i commercianti della zona si sono trovati davanti cinque giovani pakistani addormentati a terra.Passata la sorpresa, hanno chiesto ai ragazzi di spostarsi, visto che con i loro corpi impedivano l’apertura delle serrande. I cinque hanno fatto qualche passo, ma sono rimasti sul marciapiede. A quel punto, i commercianti hanno allertato le forze dell’ordine. Nel frattempo, in strada si è creato un capannello di curiosi. C’era chi scattava foto e chi gridava allo scandalo. In pochi istanti, le immagini sono finite in rete, facendo discutere. Tra i commenti, chi faceva appello alla tolleranza e chi chiedeva di usare il lanciafiamme per eliminare il problema. Parole pesanti che hanno spinto gli amministratori della pagina a eliminare le frasi più forti. Ma il caso crea tensioni anche fuori dai social.