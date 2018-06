Raid dei ladri nella notte a Lido di Fermo Razzia al circolo e allo chalet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Sono stati due i colpi messi a segno da ignoti malviventi nella notte tra ieri e oggi sulla costa fermana. Ad essere colpiti questa volta sono stati il circolo tennis “Lido” di via Pazzi, a Casabianca, e lo chalet Kinghino a Lido di Fermo; in entrambi i casi i ladri si sono introdotti nei rispettivi locali forzando due finestroni esterni.All’interno dello chalet i malviventi hanno lasciato dietro di sé una scia di disordine, mentre si dirigevano verso il bancone del bar – ristorante, per prendere di mira il registratore di cassa, appena ricomprato dal proprietario. Hanno staccato il cassetto, e hanno arraffato contanti e spicci che si trovavano all’interno.