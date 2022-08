Caos al pronto soccorso di Fermo: donna dà in escandescenze e fugge gettandosi tra le auto. Rintracciata da Polizia e Cosmopol

FERMO - Una donna dà in escandescenze al pronto soccorso di Fermo, fugge dall'ospedale e continua a urlare per strada mentre gli uomini della Cosmopol - che si occupa della sicurezza all'interno del nosocomio cittadino - cercavano in tutti i modi di calmarla. Ma non c'è stato niente da fare.

Donna scappa dall'ospedale e si getta tra le auto

E sono stati attimi di tensione, quelli vissuti dentro e fuori il pronto soccorso fermano: la donna infatti scappando dal reparto di emergenza si è messa a correre noncurante delle auto che passavano e rischiando di essere investita. Nel frattempo, oltre alla Cosmpolo è intervenuta la Polizia e la signora è stata raggiunta nei pressi della piscina comunale: un intervento tempestivo che le ha impedito di farsi del male. La donna è stata quindi calmata e riportata al pronto soccorso, dove è stata sottoposta alle cure del caso.