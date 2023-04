​Fermo, documenti falsi per evitare sanzioni in un laboratorio tessile: denunciati due cinesi

FERMO- Due denunce a carico di altrettanti cittadini cinesi che dovranno rispondere dei reati di falsità ideologica, sostituzione di persona, falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in concorso. E' il bilancio dell'indagine condotta a Porto Sant'Elpidio dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno in collaborazione con i militari di Fermo.

I documenti falsi

Nel corso di un controllo in un laboratorio tessile della zona, i due cinesi avevano fornito ai carabinieri documenti falsi per evitare eventuali responsabilità penali a loro carico. Successivamente, gli stessi due, non si erano presentati al Comando di Fermo per essere ascoltati in merito alla propria attività lavorativa.