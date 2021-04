Area vasta, si dimette a sorpresa il direttore Livini: «Decisione a lungo ponderata, ma molto dolorosa​»

FERMO - Colpo di scena nella sanità. Si è dimesso il direttore dell'Area vasta 4 di Fermo Licio Livini che ha protocollato oggi via pec la sua scelta, annunciata poi al collegio di direzione. Da contratto sono previsti 60 giorni di preavviso, ma lo stesso Livini ha chiesto che gli vengano accettate con effetto immediato. Ha detto che è una decisione a lungo ponderata, ma molto dolorosa per i forti rapporti umani e professionali costruiti in questi anni con tutto il personale.

Livini ha affrontato il periodo più difficile della sanità fermana di questi ultimi decenni, con l'ospedale Murri spesso in trincea per affrontare l'emergenza Covid, con spostamenti di reparti, chiusure e tante difficoltà che sono state a mano a mano superate. La scelta arriva in un momento in cui il picco dell'emergenza sembrava ormai alle spalle, almeno per quanto riguarda la seconda ondata.

