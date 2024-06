FERMO Palazzo Brancadoro ha ricevuto, nel corso di una cerimonia allo Studio Melato del Piccolo Teatro di Milano, il Premio “Dimora dell’anno 2023” de Le Dimore del Quartetto. Attiva dal 2015, Le Dimore del Quartetto è un’impresa culturale creativa che accompagna la carriera di giovani ensemble di musica da camera internazionali e valorizza il patrimonio culturale europeo.

I protagonisti

Durante la serata, presentata da Francesca Moncada di Paternò, fondatrice e presidente dell’Impresa creativa, e dal direttore artistico Simone Gramaglia, accompagnati da alcuni movimenti di Beethoven, Haydn, Mendelssohn e Schubert, sono stati premiati sette ensemble: fra questi anche il Quartetto Medea che si è esibito all’interno della stagione del Circolo di Ave. Unitamente ai premi per gli ensemble, tre dimore storiche hanno ricevuto un riconoscimento speciale per la loro partecipazione attiva e impegno entusiasta alle attività culturali: fra queste, appunto, Palazzo Brancadoro, con il premio consegnato nelle mani di Anna Danielli. A sottolineare il «ruolo fondamentale nella promozione della città di una dimora come Palazzo Brancadoro» è il sindaco Paolo Calcinaro, mentre l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei rimarca l’importanza della dimora nel «promuovere e far conoscere Fermo». «Questo Premio - dice Danielli - rappresenta un significativo riconoscimento per il lavoro fin qui svolto e per quello che verrà. Continueremo nella ferma convinzione che le idee virtuose, come quelle condivise da Il Circolo di Ave e da Le Dimore del Quartetto, portino al raggiungimento di traguardi importanti per la comunità e, nel caso specifico, alla valorizzazione dello straordinario patrimonio musicale e culturale di cui dobbiamo sentirci sempre fortunati ambasciatori». La cerimonia è avvenuta nei giorni in cui il Circolo di Ave sta terminando di approntare la prossima stagione concertistica, la 7° edizione, che verrà presentata nei prossimi giorni.