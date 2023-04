FERMO - Condannata per diffamazione la giornalista e nota opinionista tv Selvaggia Lucarelli nei confronti della giornalista fermana Sandra Amurri, sua ex collega a Il Fatto Quotidiano. La lite sui social era nata dopo un articolo sulla presunta relazione tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi.



La sfilata



Il processo si è tenuto in tribunale a Fermo e un anno fa aveva conquistato la ribalta mediatica per la sfilata di vip al palazzo di giustizia, come la stessa Lucarelli e il giornalista Marco Travaglio. Amurri è stata difesa dall’avvocato Francesco De Minicis (e in sua sostituzione dall’avvocato Simona Cardinali), Lucarelli dall’avvocato Lorenzo Puglisi e, in sostituzione, dall’avvocato Francesca Paglialunga. Lucarelli dovrà versare una cifra a titolo di risarcimento dei danni. Il caso risale a 3 anni fa, con la lite dopo che la giornalista fermana aveva commentato lo scoop di Lucarelli sulla relazione: la controreplica dell’altra parte era stata considerata offensiva da parte della giornalista fermana, in quest’ultimo periodo impegnata anche in tv al fianco di Massimo Giletti a Non è l’Arena, che aveva deciso quindi di sporgere querela.