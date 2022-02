«Il mio convivente mi ha violentato». In realtà ubriaca lo aveva pure preso a schiaffi

FERMO - Una donna esteuropea di circa trent’anni residente sulla costa fermana, ha telefonato alla sala operativa della Questura segnalando di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del convivente. All’arrivo nell’abitazione indicata come luogo del reato era presente solo il compagno che ha riferito una versione totalmente diversa da quella denunciata al telefono; la sua compagna sarebbe stata trovata a casa in stato di manifesta ubriachezza e dopo aver tentato di convincerla a smettere di bere e di toglierle dalle mani la bottiglia di alcolico, per tutta risposta l’uomo sarebbe stato accusato di ipotetici tradimenti e colpito da schiaffi sul volto. La donna avrebbe poi lasciato spontaneamente l’abitazione per rifornirsi di altro alcool in qualche bar. Dopo alcune decine di minuti la straniera è stata trovata nel dehor di un esercizio di somministrazione dello stesso comune, seduta ad un tavolino con un bicchiere in mano. E' stata denunciata per procurato allarme.

Ultimo aggiornamento: 11:39

