Danneggia le auto e poi le depreda: â€‹preso il ladro seriale e incorreggibile

di Laura Meda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - L’autovettura danneggiata, i finestrini forzati o addirittura rotti e, all’interno, occhiali da sole, tablet, cellulari, caricabatterie e qualsiasi altro bene di valore sparito. Per settimane ha terrorizzato i residenti e i frequentatori del centro storico di Fermo e dell’area attorno all’ospedale Murri, danneggiava le auto in sosta e arraffava qualsiasi oggetto vi trovasse all’interno.In seguito alle numerose denunce dei cittadini derubati, alcuni anche più di una volta, era partita un’indagine congiunta, condotta dalla stazione dei carabinieri di Fermo in collaborazione con gli uomini della questura, che ha portato all’arresto di un uomo, residente in zona, M.M., 54enne, pregiudicato e già sottoposto alla misura della libertà controllata da parte del tribunale di Macerata