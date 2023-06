FERMO - Omaggio a Salvo D’Acquisto, il carabiniere eroe. Davanti al polo scolastico Betti- Fracassetti di Fermo c’è ora un monumento in bronzo realizzato dall’artista Nazareno Rocchetti di Cingoli. Il vicebrigadiere è medaglia d’oro al valor militare: il 23 settembre del 1943, a soli 23 anni, scelse di offrire la propria vita per salvare quella di altre 22 persone, ostaggio dei nazisti. Sono passati 80 anni ed è decisivo mantenere la memoria di quegli anni bui.

La cerimonia è stata organizzata dall’Associazione nazionale carabinieri presieduta da parte del luogotenente Benedetto Capponi. L’evento era già partito nel pomeriggio di sabato, in piazza del Popolo, con la Fanfara dell’Arma, e proseguito ieri alle 10 al Duomo con la messa celebrata da monsignor Enrico Brancozzi. Al termine il corteo preceduto dalla Fanfara che si è snodato per le vie cittadine per giungere appunto in via D’Acquisto dove è stata deposta una corona d’alloro. Il monumento è stato scoperto da Elisabetta Vesprini e Laura Ricci, vedove del maresciallo maggiore Federico Seri e del maresciallo maggiore Egisto Mazzolini. Presente anche Giovanna Paoloni, vedova del maresciallo capo Sergio Piermanni, medaglia d’oro al valor militare alla memoria.



Il futuro



«Oggi con questa cerimonia si suggella la fusione, l’immedesimazione dell’Arma con la città di Fermo - ha sottolineato il primo cittadino Paolo Calcinaro durante la cerimonia - il messaggio di Salvo D’Acquisto e i suoi valori devono essere d’esempio, ecco perché il monumento guarda al futuro, davanti alle scuole ed il futuro guarda Salvo D’Acquisto. Un grazie all’impegno quotidiano dei nostri eroi, ai carabinieri, per quanto fanno per tutti noi».



I ringraziamenti



«Per questa iniziativa - ha concluso - la gratitudine, oltre all’Anc, va anche al vicesindaco Mauro Torresi e a Geremia Iommetti dell’Ufficio Tecnico Comunale per quanto hanno fatto». L’opera si trova davanti al polo scolastico nato dopo il trasloco delle medie dal centro, reso necessario dal terremoto del 2016. «Il messaggio di D’Acquisto è un modello per le giovani generazioni - le parole pronunciate a sua volta dal comandante provinciale dei carabinieri di Fermo, il colonnello Gino Domenico Troiani -: un carabiniere di 23 anni si è immolato per salvare altre vite. E’ significativo che questo monumento guardi gli alunni e il mondo della scuola, perché la sua vita possa trasmettere valori». «L’aver salvato 22 persone, aver dato la propria vita per salvarne altre è un grande miracolo. Per questo va ricordato Salvo D’Acquisto che i giovani devono conoscere, i suoi valori ed il suo esempio sono sempre attuali», ha sottolineato poi l’ispettore regionale dell’Anc, il general Tito Baldo Honorati.



La trasmissione



Per l’artista Rocchetti si è trattato di «una nuova opera che sono lieto di presentare per i valori che Salvo D’Acquisto ha espresso e che può ancora trasmettere. Come ogni opera d’arte è a disposizione della cittadinanza». Alla manifestazione erano presenti le autorità militari, civili, provinciali e regionali e i gonfaloni del Comune di Fermo, della Provincia di Fermo, quelli dei Comuni del territorio fermano, delle Associazioni d’Arma, insigniti delle medaglie al valor civile e militare. Tra l’altro all’interno dell’iniziativa si sono anche svolti altri due eventi: il raduno interregionale dell’Associazione nazionale carabinieri e il 12° raduno del 40° Corso Sottufficiali che prende il nome di “Salvo d’Acquisto” e di cui è referente il tenente colonnello Roberto Cardinali. Quest’ultiomo ha espresso la gratitudine per il momento dedicato a D’Acquisto, che è «un monumento importante per la società e per la collettività, nato per ricordare un fatto storico che oggi ha un valore anche per il futuro».