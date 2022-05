Crolla nella notte una palazzina di due piani: è disabitata ma si teme la presenza di senza tetto, ricerche dei vigili del fuoco con i cani

FERMO - Paura questa notte in contrada Montone a Fermo, dove intorno all'una è crollata, per motivi ancora al vaglio, una palazzina di due piani. Immediato è scattato l'allarme con l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza l'area e cercare eventuali persone coinvolte. L'edificio, infatti, risulta disabitato, ma si teme che possa essere stato utlizzato come rifugio di fortuna da parte di qualche senza tetto. Per questo sono in conrso ricerche anche con i cani dell'unità cinofila.

