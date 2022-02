Covid, ancora due vittime nel Fermano. Montefalcone Appenino è l'unico Comune senza contagi

FERMO - Non era vaccinato il 68enne di Rapagnano morto di Covid nel reparto di Terapia intensiva di Torrette. Ma il Fermano piange anche un’altra vittima del virus: una 80enne del capoluogo spirata al Murri, dov’è morto anche un 88enne di Monte San Giusto. Sono 383, nella nostra provincia, i decessi legati al Covid dall’inizio della pandemia. Dopo qualche giorno di relativa calma, l’ospedale cittadino è di nuovo pieno. Ieri, erano quattro i ricoverati positivi in Terapia intensiva.

In base al nuovo Piano pandemico approvato dalla Regione, il reparto diretto da Luisanna Cola non potrà accogliere altri pazienti Covid. In Malattie infettive i degenti con il virus erano 29. Due, lì, i letti ancora liberi. Sessanta i ricoverati positivi nella Rsa Anni Azzurri di Campofilone, tredici quelli alle Cure intermedie, riconvertite in post-acuzie Covid, di Sant’Elpidio a Mare.

Sempre ieri, erano quattro i ricoverati positivi al Pronto soccorso del Murri, uno dei dati più bassi delle ultime settimane. E continua la flessione della curva dei contagi. 353 i nuovi casi registrati ieri nella nostra provincia. Fermo è il Comune con più positivi (540), seguito da Porto Sant’Elpidio (493), Sant’Elpidio a Mare (273), Porto San Giorgio (249), Montegranaro (188). Zero positivi solo a Montefalcone Appennino: è l’unico Comune senza contagiati.

