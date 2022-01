Centinaia di persone in coda fin dall'alba al centro vaccinale per ricevere il siero contro il Covid

FERMO - In coda fin dall'alba al centro vaccinale Don Mancini di Fermo per sottoporsi alla dose in occasione dell'Open Day. E inevitabilmente si sono registrate code con proteste da parte degli utenti. Sono state aggiunte dosi vaccinali per fare fronte alle notevole richieste da parte dell'utenza. Purtroppo anche oggi si registra un notevole aumento dei casi di contagio nella provincia di Fermo e per questo motivo il direttore generale dell'Area vasta 5, Roberto Grinta, ha vietato l'ingresso all'ospedale Murri dei familiari dei pazienti ricoverati per prevenire eventuali focolai all'interno della struttura sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA