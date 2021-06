Sprovvisti di mascherina, le abitudini che non cambiano: la polizia multa 14 persone

FERMO - Oltre 50 le attività di ristorazione controllate dalla polizia senza riscontrare violazioni delle disposizioni anti Covid. Sotto questo aspetto, sono state invece 14 le sanzioni irrogate ad altrettante persone la maggior parte delle quali provenienti da altre province o regioni e principalmente per il mancato utilizzo o addirittura la mancanza al seguito della prevista mascherina di protezione o la violazione del rispetto della distanza interpersonale all’interno dei veicoli controllati durante i posti di controllo.



Numeri percentualmente bassi rispetto alle centinaia di persone identificate che forniscono quindi l’indicatore di un sostanziale senso di responsabilità e di rispetto non solo delle disposizioni normative ma anche della salute delle altre persone e delle basilari regole contro la diffusione dell’epidemia.



Tra le sanzioni per la violazione delle medesime norme, i tre verbali di contestazione redatti dalla Volante della Questura uno dei quali nei confronti di un giovane fermano che, poco prima delle 2 di notte, è stato identificato in transito ed ha dichiarato di essersi appena recato in farmacia per acquistare delle mascherine di protezione ma senza poter provare quanto espresso; sanzionato per la violazione del divieto di spostamento notturno, con l’aggravante dell’uso del veicolo e sanzione raddoppiata per reiterata recidiva.Nel corso dei servizi straordinari sono state elevate 6 sanzioni per violazioni a quelle del Codice della strada, perlopiù per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

