Colpo di scena allo spettacolo teatrale con Glauco Mauri, un attore si sente male per il Covid, show sospeso all'intervallo

FERMO - Colpo di scena allo spettacolo teatrale Re Lear al teatro dell'Aquila di Fermo. Durante la rappresentazione shakesperiana un attore si è sentito male, accusando i classici sintomi del Covid. Durante l'intervallo d'intesa con i responsabili della compagnia teatrale l'attore si è sottoposto a un tampone rapido che ha evidenziato la sua positività al Coronavirus. Per questo motivo è stato deciso di sospendere precauzionalmente lo spettacolo per tutelare la salute degli attori (a cominciare da Glauco Mauri in palscocenico a 92 anni) e degli spettatori in sala.

