Brindisi fuori orario e non conviventi in auto senza mascherina: fioccano ancora le multe Covid

FERMO - Brindisi oltre l'ora limite e non conviventi in auto senza mascherina: fioccano ancora le multe Covid. Verifiche della polizia nelle piazze nelle quali è stata riscontrata la presenza di molti giovani che hanno tuttavia rispettato gli orari per gli spostamenti.

Gli equipaggi in servizio hanno acquisito alcune decine di autodichiarazioni dalle persone controllate in transito dopo le 23, ma hanno anche proceduto ad elevare alcune sanzioni per il mancato rispetto dell’orario attualmente previsto e per il mancato rispetto delle ormai consuete misure di prevenzione. In particolare tre persone sono state multate per essersi fermate a bere ben oltre le 23 sotto la veranda di uno chalet che aveva regolarmente chiuso in tempo l’attività, mentre altre due, non conviventi, sono state sanzionate a seguito del controllo della vettura sulla quale viaggiavano senza utilizzare le mascherine di protezione.

