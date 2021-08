Comuni in altalena per la copertura con il vaccino anti Covid: ci prova il camper

FERMO - Con l’83,6% della popolazione vaccinata, Montefalcone Appennino è il Comune marchigiano con il tasso più alto di immunizzati e l’unico del Fermano sopra l’80%. Un record per il piccolo borgo montano, dove ha ricevuto la seconda dose il 91,6% degli over 60, l’84,4% degli over 40 e il 77% della fascia 12-39 anni. Quest’ultimo è il dato più alto di tutto il Fermano, dove Montefalcone è l’unico Comune con più del 70% dei giovani vaccinati.

Il virologo Menzo: «I test salivari sono un compromesso. l’obbligo vaccinale è l’unica via. Spero che un Paese faccia da apripista»

La sinergia

«Come amministrazione – spiega il sindaco Giorgio Grifonelli –, abbiamo cercato di agevolare il più possibile le vaccinazioni. I medici di base hanno fatto molto. Una sinergia che ha portato a questo ottimo risultato, importante anche in previsione dell’apertura delle scuole». Un’adesione di massa quella dei meno di 400 abitanti del paese, frutto, per il primo cittadino, dei «dei molti lutti del Covid, che hanno sensibilizzato la comunità che ha pagato troppo il peso di questa pandemia, da cui dobbiamo uscire fuori il prima possibile, mantenendo alta la guardia e adottando tutte le azioni che la scienza ci mette a disposizione». C’è un altro Comune montano tra i primatisti del vaccino: Santa Vittoria in Matenano, tredicesimo nella classifica regionale, con il 78,6% della popolazione immunizzata. Un gradino sotto c’è Monsampietro Morico, con il 78,5% degli abitanti vaccinati. Maglia nera per Francavilla d’Ete, dove è vaccinato solo il 66,2% della popolazione. Cifra che ha convinto l’Area vasta 4 a portare, a fine settembre, il camper itinerante dell’Asur nel borgo. Dove s’è vaccinato l’88,5% degli over 80, il 76,8% degli over 40 e il 51,8% della fascia 12-39, dato, quest’ultimo, più basso di tutta la provincia. Si dice «sorpreso» il sindaco Nicola Carolini. «Non riesco a capire dove sia la lacuna. Tutti quelli che incontro – spiega – dicono di essere vaccinati o che si stanno vaccinando. Ci siamo molto impegnati per cercare di far capire l’importanza della vaccinazione, anche attraverso il medico di famiglia e il parroco. Pensavo che avessimo riguadagnato qualche posizione». «Andremo avanti – prosegue – a promuovere le vaccinazioni nei luoghi di aggregazione. Deve passare il messaggio che sono importanti per la tutela personale e degli altri, ma anche per il lavoro». Con il 70,8% della popolazione vaccinata, Fermo si piazza nella seconda metà della classifica regionale, al 147esimo posto. Gli immunizzati tra gli over 60 sono l’88,9%, tra gli over 40 il 77,1%, nella fascia 12-39 il 60,8%. Monte Vidon Combatte e Monte Vidon Corrado hanno il record delle vaccinazioni degli over 60, rispettivamente 96,8% e 95,9%. Torre San Patrizio è il Comune con meno over 60 vaccinati (81,7%). Per gli over 40, il primato va a Montefalcone Appennino, con l’84,4% dei vaccinati, seguito da Monsampietro Morico con l’84,1%. Fanalino di coda, anche qui, Torre San Patrizio con il 71,5%. Quanto ai giovani, al 77% di Montefalcone, segue il 69,8% di Santa Vittoria e il 69,5% di Montelparo. Tra i Comuni più grandi, male Porto Sant’Elpidio, con il 67,5% della popolazione vaccinata. Porto San Giorgio è al 71%, Sant’Elpidio a Mare al 72,3%, Montegranaro al 72,4%. In generale, i Comuni montani sono quelli con i numeri più alti: Montelparo è al 76,8%, Smerillo è al 75,5%, Montefortino al 72,1%, Amandola al 71,6%. Fiacca la Valdaso, dove parecchi Comuni sono sotto il 70%: Pedaso è al 68,4%, Moresco al 68,8%, Monterubbiano al 69,1%, Campofilone al 69,3%, Altidona al 69,4%. Fanno eccezione Monte Rinaldo (75,1%), Lapedona (74,8%), Petritoli (74,4%) e Ortezzano (73,3%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA