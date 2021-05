Guidavano sotto l’effetto di droghe, I carabinieri gli ritirano le patenti

FERMO - Proseguono, su tutti i fronti, i controlli da parte dei carabinieri fermani che mirano oltre alla verifica del rispetto delle normative anti-Covid a prevenire e contrastare infiltrazioni criminali.

Si schianta con la moto contro il guardrail: gravissimi sia il padre di 52 anni che il figlio di 14

Vaccini Covid, le Marche aprono le prenotazioni per i 50-59enni con malattie: «E presto per l'intera fascia». Ecco da quando

A Sant’Elpidio a Mare i militari della stazione, coordinati dal luogotenente Antonio Massimiliano Carrino, al termine di un’indagine hanno rintracciato e arrestato un ricercato 40enne pescarese, pluripregiudicato, destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dal tribunale di Sorveglianza di L’Aquila. L’uomo dovrà scontare 6 mesi di reclusione per furto aggravato e continuato, per fatti commessi a Chieti nell’anno 2013. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il condannato è stato inviato a una comunità terapeutica, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A Fermo, invece, gli uomini del Radiomobile, coordinati dal maresciallo maggiore Paolo De Angelis, a conclusione dei rilievi e degli accertamenti di altri incidenti stradali con feriti, hanno denunciato alla procura della Repubblica due persone: un 46enne di Porto Sant’Elpidio che si è reso responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.



A Lido di Fermo, in moto, è stato coinvolto in un incidente stradale con feriti e al pronto soccorso di Ancona è risultato che aveva un tasso alcolemico di circa 1,70 grammi/litro ed era positivo all’assunzione di stupefacenti. Stessa sorte per un 41enne di Monterubbiano che a Pedaso a bordo della sua auto è rimasto coinvolto in un incidente stradale e al pronto soccorso di Fermo è stato trovato con un tasso alcolemico di oltre 2,80 grammi/litro. Per entrambi sono stati avviati i relativi procedimenti per la sospensione della patente. I carabinieri fermani hanno eseguito in ottica anti Covid anche controlli in 17 esercizi pubblici identificando complessivamente 139 persone. Una è stata sanzionata dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio coordinati dal luogotenente Corrado Badini perché sorpresa “in giro” a bordo della propria autovettura oltre le ore 22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA