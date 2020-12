Casa di riposo Sassatelli, crescono i contagiati. Ora un nucleo Covid interno

FERMO - Allarme Covid alla casa di riposo Sassatelli, completato lo screening su tutti i 107 ospiti della residenza protetta. Complessivamente sale a 38 il numero di ospiti positivi: in particolare 13 sono stati trasferiti alle Rsa di Campofilone e Ripatransone, 4 quelli in Pronto soccorso dell’ospedale Murri. Sono 21 i positivi che rimangono all’interno della struttura. «Sentito anche il direttore del Dipartimento di prevenzione – fa sapere il direttore del distretto dell’Area vasta 4, Vittorio Scialè – si è data indicazione al direttore della struttura di attivare un nucleo Covid interno, al terzo piano della residenza protetta, dove concentrare gli attuali 21 soggetti positivi, con ingresso e operatori dedicati».

Il Servizio delle professioni sanitarie dell’Area vasta 4 si è attivato per garantire supporto alla casa di riposo per sopperire alle difficoltà di reperimento del personale. Ieri è stato anche attivato alla residenza protetta l’intervento dell’Usca, che sarà presente in postazione fissa per tutta la giornata di oggi dalle 8 alle 20. La direzione del Sassatelli ha avviato la sanificazione della struttura e sempre da oggi si effettueranno tamponi di verifica a tutti gli ospiti risultati negativi al primo screening e agli operatori.

Si vuole quindi avere un quadro completo della situazione. «Ribadisco il ringraziamento - conclude il direttore Scialè - a tutti gli operatori di Area vasta 4 coinvolti, che stanno collaborando ininterrottamente ormai da 60 ore alla gestione di questo focolaio, ignorando prefestivo e festivo e non risparmiandosi». Come riferito ieri quello della casa di riposo Sassatelli non è l’unico focolaio in provincia.

