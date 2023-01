Fermo, spinelli alla guida: tre giovani segnalati, addio alle patenti

FERMO - Spinelli alla guida: tre giovani segnalati come assuntori dai carabinieri del Comando Provinciale di Fermo: per tutti patente ritirata.

A Montottone i militari si sono insospettiti per l’atteggiamento nervoso di un poco più che 20enne alla guida di un’utilitari. Dalla perquisizione sono saltati fuori circa 2 grammi di marijuana, il giovane è stato segnalato per uso personale e la patente di guida gli è stata ritirata. Stesso destino, a Magliano di Tenna, per un 20enne che era alla guida della sua auto ed è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish. Terzo caso analogo a Monte Urano dove i Carabinieri hanno controllato un 27enne che a bordo della sua auto veniva trovato in possesso di uno spinello contenente hashish.

A Monterubbiano invece un 54 enne dovrà rispondere di violazione dei doveri su cose sottoposte a sequestro e violazione dei sigilli, l’uomo infatti, benché nominato custode giudiziario di un’auto già oggetto di sequestro per mancanze della copertura assicurativa, nominatone custode affidatario, ne consentiva l’utilizzo a terzi.