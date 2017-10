Caccia ai furbetti dello scontrino, controlli e multe della Guardia di Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO- «​Scusi favorisca lo scontrino fiscale». E’ quanto si sono sentiti chiedere dai finanzieri decine di persone che nei giorni scorsi erano in giro a fare shopping nei vari centri del territorio. Le Fiamme gialle di Fermo, infatti, hanno effettuato una serie di mirati controlli per verificare il corretto rilascio degli scontrini fiscali da parte dei commercianti. Ma gli agenti hanno puntano anche e soprattutto ad evitare l’erroneo convincimento nella collettività di un’attività di prevenzione sproporzionata rispetto agli effettivi interessi fiscali da tutelare.Con questo spirito la Guardia di finanza di Fermo ha messo in atto una serie di verifiche sul corretto rilascio degli scontrini. Diverse pattuglie hanno effettuato ispezioni in quasi tutti i centri del Fermano, privilegiando la costa. I controlli hanno riguardato quasi tutte le tipologie merceologiche e hanno prodotto buoni risultati, nel senso che le multe elevate sono state tante ma nell’ordine fisiologico rispetto al numero degli esercizi controllati.L’obiettivo era finalizzato a individuare eventuali comportamenti di evasione fiscale, mettendo però al primo posto il rapporto con i contribuenti e l’impatto che questa attività di controllo del territorio produce sull’opinione pubblica, per evitare di creare disagio e preoccupazione in certe categorie di soggetti quando ad esempio il cliente viene fermato per strada o all’uscita da un esercizio pubblico. Le Fiamme gialle hanno cosi controllato decine di clienti e sono arrivati anche tra le bancarelle del mercatino sangiorgese. Tante le multe elevate ma anche tante raccomandazioni agli esercenti la stragrande maggioranza dei quali si sono fatti trovare in regola.