Notte di controlli della Stradale sei positivi all'alcol e due alla droga, 5 le patenti ritirate

FERMO - Identificate 72 persone e fermati 45 veicoli; sette sono state le violazioni contestate ai sensi del codice della strada. Tutti i conducenti sono stati sottoposti al precursore per l’alcool e 6 persone sono risultate positive di cui 5 rientranti nella prima fascia amministrativa e 1 denunciato. Due sono risultati positivi anche all’uso di stupefacenti. Nel corso del servizio sono state ritirate 5 patenti di guida. E' il bilancio del posto di blocco della Poizia Stradale, insieme al personale dell’ufficio sanitario della Questura, predisposto nell’ambito della campagna di prevenzione contro l’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti per chi si mette alla guida. L’obiettivo è di convincere i conducenti a non mettersi alla guida di un veicolo dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti. Il servizio è stato attuato sulla stregua delle linee guida del Ministero che ha voluto realizzare a livello nazionale la sperimentazione di Kit per l’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.