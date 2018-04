La polizia arresta due stranieri, un terzo tenta la fuga: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Negli ultimi due giorni la polizia di Fermo ha intensificato i controlli nei comuni di Porto San Giorgio (Stazione ferroviaria, piazza Gaslini e piazza Mentana), Fermo (località Lido Tre Archi) e Porto Sant’Elpidio (Statale sedici e zona confinante con Lido Tre Archi), con l’impegno del personale della Polizia di Stato del Commissariato di Fermo, unitamente a due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e una della Polizia Stradale. Durante le attività sono stati fermati 73 veicoli e 97 persone mentre i verbali al codice della strada sono stati sei.In una delle due serate, a Lido Tre Archi, in via Aldo Moro, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese, B.I. in quanto, a seguito di controllo sulla banca dati risultava destinatario di un provvedimento di esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Fermo perché rientrato illegalmente nel territorio nazionale. E sempre durante i controlli un marocchino, M.A., è stato arrestato in quanto da un controllo sulla banca dati è risultato oggetto di un provvedimento di espulsione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Macerata. A Porto San Giorgio, invece, in via Tombolini, è stato segnalato Z.A. il quale alla vista degli agenti di polizia si è dato alla fuga ma è stato prontamente bloccato e accompagnato presso il commissariato dove dopo i controlli è stato denunciato per reati legati alla droga.