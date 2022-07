FERMO - Era finito fuori strada, procurandosi ferite e lesioni che hanno reso necessario il trasporto all’ospedale regionale di Torrette. A distanza di qualche giorno, per lui arriva la denuncia penale, perché è risultato sotto l’effetto di droghe. Ad effettuare gli accertamenti sul luogo del sinistro sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Fermo. L’incidente era avvenuto a Campiglione. L’automobilista, un 36enne del luogo, era finito improvvisamente fuori strada senza coinvolgere altri mezzi.

I soccorritori

Oltre ai sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, sul posto gli uomini dell’Arma per i rilievi del caso. Su richiesta dei militari, il 36enne in ospedale è stato sottoposto ad esami del sangue, per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale presenza di tracce di stupefacenti. Il responso delle analisi ha confermato la positività alle droghe. Inevitabile, quindi, la denuncia alla Procura della Repubblica, per violazione dell’art. 187 del Codice della strada. La legge prevede che, contestualmente alla denuncia penale, scatti anche il procedimento amministrativo di sospensione della patente di guida.

L’attenzione alla sicurezza stradale è particolarmente alta, soprattutto in questo periodo centrale della stagione estiva che vede, sulla costa come nell’entroterra, una miriade di concerti ed eventi di vario genere che muovono migliaia di residenti e turisti. Un flusso di persone e veicoli lungo le strade che richiede una presenza massiccia di pattuglie e controlli nelle arterie principali della provincia. Solo lo scorso weekend sono state ben 107 le multe elevate dalle forze dell’ordine, tra positività all’alcol test, eccessi di velocità ed assicurazioni scadute.