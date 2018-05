Ubriaco alla guida, ventenne denunciato e auto posta sotto sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E' stato fermato dai carabinieri per un normale controllo ed è risultato positivo all'alcol test. Un giovane è fiito nei guai con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro dell’auto. E' successo a Fermo, durante i posti di controllo messi in atto dai militari della locale Compagnia che hanno sottoposto ad accertamenti etilometrici, risultando positivo, un giovane di circa 20 anni, maceratese, che è stato denunciato. L’azione dei carabinieri, sempre attenta e aderente ai bisogni del territorio – fanno sapere i militari dell’Arma – continuerà in maniera energica per contrastare i reati predatori, a tutela della cittadinanza.