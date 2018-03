Controlli fiscali della Finanza Sanzioni e segnalazioni all'Agenzia delle entrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La Guardia di finanza di Fermo è impegnata in una serie di controlli fiscali sul territorio. Molti le attività controllate lungo la costa e nei centri dell’interno con una sfilza di sanzioni e altrettante segnalazioni alla Agenzia delle Entrate. Si tratta di verifiche per così dire ordinarie che rientrano in una più vasta operazione di prevenzione. Gli uomini delle fiamme gialle fermane si stano concentrando anche sui trasferimenti di soldi all’estero che secondo gli investigatori potrebbero nascondere traffici illeciti.I controlli dei militari del nucleo mobile del gruppo di Fermo, costituiscono l’ennesimo riscontro dell’efficacia degli sforzi che le fiamme gialle pongono in essere ogni giorno s per contrastare ogni tipologia di illiceità nell’ulteriore consolidamento del controllo economico del territorio.