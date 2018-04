lotta ai furbetti dello scontrino Blitz della Finanza in molti negozi del Fermano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Scattano nuovi controlli sul corretto rilascio di scontrini e ricevute fiscali. La Guardia di finanza di Fermo ha messo in atto una serie di verifiche con diverse pattuglie che hanno effettuato ispezioni in quasi tutti i centri del Fermano, privilegiando la costa.I controlli hanno riguardato quasi tutte le tipologie merceologiche e hanno prodotto buoni risultati, nel senso che le multe elevate sono state tante ma nell’ordine fisiologico rispetto al numero degli esercizi controllati.L’obiettivo era di individuare eventuali comportamenti di evasione fiscale, mettendo però al primo posto il rapporto con i contribuenti e l’impatto che questa attività di controllo del territorio produce sull’opinione pubblica, per evitare di creare disagio e preoccupazione in certe categorie di soggetti quando ad esempio il cliente viene fermato per strada o all’uscita da un esercizio pubblico. Gli uomini delle fiamme gialle hanno così intensificato la loro azione che ,resta finalizzata alla prevenzione.Lo scopo dei contriolli infatti non sembra quello di arrivare alle sanzioni quanto piuttosto di “educare” gli operatori al corretto rilascio dello scontrino fiscale. La Finanza ha fatto scattare i controlli a macchia di leopardo, monitorando alcune tipologie di negozi senza fare sconti a nessuno. Del resto, come più volte spiegato, l’obiettivo non sono le sanzioni ma un corretto rapporto tra i contribuenti e lo Stato.