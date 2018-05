Traffici illeciti e trasferimenti di denaro: controlli serrati della Finanza lungo la costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Traffici illeciti, controlli della Finanza. Le Fiamme Gialle battono a tappeto la costa. Servizi che rientrano nel piano di coordinamento tra tutte le forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito. Due pattuglie in contemporanea sono state operativeM sulla costa. Il comando provinciale della Guardia di Finanza rafforza la presenza di uomini e mezzi. Sono stati controllati veicoli, identificate persone, controlli sugli operatori che effettuano trasferimenti di denaro verso l’estero per monitorare eventuali soggetti coinvolti nel finanziamento di gruppi o formazioni operanti all’estero. Con il dispositivo anticontraffazione e abusivismo commerciale controlli nei confronti di soggetti economici operanti nei diversi settori merceologici. Implementate le verifiche nell’ambito del sommerso di lavoro e sugli affitti in nero, attività mirate anche nel settore della lotta al gioco e alle scommesse illegali.