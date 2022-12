Fermo, ubriachi e drogati al volante: patenti addio, denunce e auto sequestrate

FERMO - Drogati e ubriachi nel mirino dei carabinieri del Fermano, tra chi ci ha rimesso la patente e chi ha rimediato una denuncia per le intemperanze in un bar.

A Petritoli i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fermo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 45enne del posto sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di forte alterazione alcolica, l’uomo è risultato positivo ad entrambe le prove rispettivamente con tasso pari a 1,83 e 1,56 g/l. Il veicolo è stato sequestrato: I carabinieri di Montegiorgio hanno segnalato un giovane che poco prima, mentre era alla guida di un’autovettura, sottoposto a controllo, era stato trovato in possesso di pochi grammi di cocaina. La patente di guida gli è stata ritirata.

Denuncia nel bar

Denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale un 50enne di Porto San Giorgio, già noto per altri precedenti. I militari erano intervenuti in un Bar dopo aver ricevuto una segnalazione per una persona molesta in grave stato di alterazione dovuto ad un eccesso di alcool. L'uomo, al momento dell'intervento, ha offeso e minacciato di morte un militare.