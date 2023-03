Fermo, controlli anti-droga in varie zone: 95 grammi sequestrati. Prosegue il monitoraggio del territorio

FERMO- La costa di Fermo al setaccio. Continuano senza sosta i controlli straordinari del territorio per contrastare il traffico di droga. Impegnati sul campo Polizia, Carabinieri e anche Guardia di Finanza con particolare interesse verso la zona di Lido Tre Archi a ridosso di via Bachelet.

I ritrovamenti

Nel corso dei controlli sono stati trovati in alcuni involucri di cellophane 95 grammi di droga tra hashish e marijuana. Sempre a Lido Tre Archi, in via Tobagi e via Mattarella, all’interno dei civici R1 e R2 dove era stata segnalata l’occupazione abusiva di un appartamento sono scattati altri controlli. Fari puntati anche a Porto Sant'Elpidio, in piazza Fratelli d'Angelo e nelle vie centrali, e a Porto San Giorgio in via XX settembre, nelle zone di ritrovo dei teenagers e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria, via Oberdan, via Trevisani, piazza Bambinopoli, lungomare centro, via Rismondo e piazza Gaslini.